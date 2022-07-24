الناظور .. مصرع شخص في حادثة سير خطيرة على الطريق المداري

عرفت الطريق الساحلية بالناظور صباح اليوم الأحد 24 يوليوز الجاري حادثة سير خطيرة، تسببت في مصرع شاب على الفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة.

الحادثة المميتة وقعت على بعد مدار كوركو في اتجاه بني سيدال، حيث اصطدمت سيارة نقل من نوع ميرسيديس 207، بشاحنة من الحجم الكبير كانت تحمل السلع في اتجاه الناظور.

الحادث خلف إصابات مميتة للسائق(38 سنة) حيث لفظ أنفاسه على الفور، مرفوقا بابنته البالغة من العمر 8 سنوات، ومساعده، الذين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة فيما نجا سائق الشاحنة.

وفور علمها بالخبر، حلت السلطات والدرك الملكي بالحادث، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، وتم نقل الضحية صوب مستودع الأموات، فيما نقل الجرحى الى المستشفى الحسني بالناظور من أجل تلقي الإسعافات.

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