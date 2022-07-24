الناظور .. مصرع شخص في حادثة سير خطيرة على الطريق المداري
عرفت الطريق الساحلية بالناظور صباح اليوم الأحد 24 يوليوز الجاري حادثة سير خطيرة، تسببت في مصرع شاب على الفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة.
الحادثة المميتة وقعت على بعد مدار كوركو في اتجاه بني سيدال، حيث اصطدمت سيارة نقل من نوع ميرسيديس 207، بشاحنة من الحجم الكبير كانت تحمل السلع في اتجاه الناظور.
الحادث خلف إصابات مميتة للسائق(38 سنة) حيث لفظ أنفاسه على الفور، مرفوقا بابنته البالغة من العمر 8 سنوات، ومساعده، الذين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة فيما نجا سائق الشاحنة.
وفور علمها بالخبر، حلت السلطات والدرك الملكي بالحادث، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، وتم نقل الضحية صوب مستودع الأموات، فيما نقل الجرحى الى المستشفى الحسني بالناظور من أجل تلقي الإسعافات.
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20 تعليقات
في نظري السرعة المفرطة القاتلة التي تسببت في وفاة هذآ الشاب الذي ذهب ضحية السرعة إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…
يعتبر المغرب من المراتيب الأولى في حوادث السير وسببها شرب الخمر والسرعة المفرطة القاتلة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون
الأعصاب اثناء السياقة تؤدي بدورها إلى ارتكاب حوادث السير بالمغرب…رحم الله الفقيد بواسع رحمته ونتمى الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
تخلف حوادث السير في المغرب رقما قياسيا سنويا من الوفيات والمصابين بجروح خطيرة … إن لله وإن إليه راجعون..
لاداعي للسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى حدوث وفاة واصابات بجروح خطيرة مما تسبب من اعاقات بدنية..
قلة النوم والراحة النفسية هي من مسببات ارتكاب حوادث السير…رحم الله هذا الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع متمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين..
هذه هي نتيجة السرعة المفرطة وعدم التهور واحترام قانون السير لهذا يجب علينا الحيطة والحذر..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه له بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة التي تسببت في وفاته إن لله وإن إليه راجعون…
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب.
يجب الحيطة والحذر من الطرق وعدم التهور في الطريق…
يآرب السلامة إنها حادثة سير مروعة وخطيرة لهذا يجب الاحترام قوانين السير حتى نصل بسلام وامان الى بيوتنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة المفرطة والقاتلة…
كل سنة تخلف حرب الطرق ضحايا الابرياء وسببها الطيش والتهور في الطريق … إن لله وإن إليه راجعون…
يجب على السائق ان يأخذ قسطا من الراحة حتى لايسبب حادثة سير مروعة ويذهب ضحياه ابرياء لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حوادث السير والقتل الطرقي في اعتقادي تتحمله الحكومة وذالك في جودة الطرق. الغش في بنيتها…
كفا من التهور والطيش في الطريق لأنها ليست حلبة السباق …..
لا داعي للسرعة ياابي نحن محتاجين اليك…
نحن مسؤولين في الطريق المرجوا احترام قانون السير وعدم التهور ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…
البنية التحتية والخدمات الخاصة في الطرق والاهمال هم المسببين الرئيسين في حوادث السير لهذا يجب على الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك ان تقوم بمراقبة الطرق في المغرب…
جميع الدول العربية والغربية والاروبية لديها طرق ممتازة جدا في بنيتها التحتية مما يقل عندها نسبة حوادث السير عكس ذلك في المغرب هههههههههههه…