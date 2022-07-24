احباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي بطنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح يوم أمس السبت 23 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 87 كيلوغرام من مخدر الحشيش كانت محملة على متن مقطورة شاحنة للنقل الدولي للملابس الجاهزة .

وقد جرى حجز هذه الشحنة من المخدرات على خلفية عملية المراقبة والفحص بواسطة الكلاب البوليسية المدربة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني على متن الناقلة قبل مغادرتها على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأجنبية، والتي كانت مخبأة داخل تجاويف معدة بالمقطورة المحملة بشحنات من الملابس الجاهزة .

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 38 سنة، وهو مواطن مغربي، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

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