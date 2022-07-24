احباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي بطنجة المتوسط

2022-07-24 / 18:20
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح يوم أمس السبت 23 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 87 كيلوغرام من مخدر الحشيش كانت محملة على متن مقطورة شاحنة للنقل الدولي للملابس الجاهزة .

وقد جرى حجز هذه الشحنة من المخدرات على خلفية عملية المراقبة والفحص بواسطة الكلاب البوليسية المدربة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني على متن الناقلة قبل مغادرتها على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأجنبية، والتي كانت مخبأة داخل تجاويف معدة بالمقطورة المحملة بشحنات من الملابس الجاهزة .

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 38 سنة، وهو مواطن مغربي، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب يحتجون ضد غلاء الأعلاف

مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب يحتجون ضد غلاء الأعلاف

2022-07-24 / 19:26
Photo of كورونا .. حالتا وفاة و444 إصابة جديدة

كورونا .. حالتا وفاة و444 إصابة جديدة

2022-07-24 / 17:04
Photo of السعيدية .. صديقي يفتتح فعاليات النسخة السابعة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية

السعيدية .. صديقي يفتتح فعاليات النسخة السابعة للمعرض الجهوي…

2022-07-24 / 15:07
Photo of هيئة حقوقية تحتج أمام البرلمان

هيئة حقوقية تحتج أمام البرلمان

2022-07-24 / 15:03
Photo of وفد من تطوان يناقش سبل التعاون مع مدينة برشلونة الإسبانية

وفد من تطوان يناقش سبل التعاون مع مدينة برشلونة…

2022-07-24 / 13:38
Photo of بعد إعلان السيطرة عليها.. تجدد الحرائق في غابات بالعرائش

بعد إعلان السيطرة عليها.. تجدد الحرائق في غابات بالعرائش

2022-07-24 / 13:24
Photo of مقترح قانون يشترط إتقان الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية

مقترح قانون يشترط إتقان الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية

2022-07-24 / 11:31
Photo of تارودانت : تهمة “الكريساج” تقود إلى اعتقال شخصين بأولاد تايمة

تارودانت : تهمة “الكريساج” تقود إلى اعتقال شخصين بأولاد…

2022-07-24 / 09:11
Photo of طقس الأحد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-24 / 09:07
Photo of وجدة .. مجلس جهة الشرق ووزارة التجارة والصناعة يوقعان اتفاقية لخلق مناطق صناعية

وجدة .. مجلس جهة الشرق ووزارة التجارة والصناعة يوقعان…

2022-07-23 / 22:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق