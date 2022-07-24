الناظور .. توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولين وتبادل الخبرات

2022-07-24 / 17:15
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هبة بريس : وجدة

وقع المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية لجهة الشرق يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري بمدينة الناظور، اتفاقية مع مؤسسة تطوير المقاولات الناشئة، من أجل مواكبة المقاولين.

وقام بتوقيع الاتفاقية، خلال ملتقى نظمته مؤسسة تطوير المقاولات الناشئة بمدينة الناظور كل من رئيس المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب، عبد الرحيم عنوري، ورئيسة المؤسسة حنان آيت عيسى.

وجاءت الاتفاقية، التي وقعت بحضور كل من والي جهة الشرق، وعامل عمالة إقليم الناظور، ورئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب سفير دولة تركيا، من أجل تبادل الخبرات ومواكبة المقاولين.
كما تروم هذه الشراكة كذلك، إلى تبادل الخبرات وتأطير ومواكبة المقاولين، إلى جانب تنظيم ملتقيات بمختلف أقاليم جهة الشرق.

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