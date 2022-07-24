حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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كورونا .. حالتا وفاة و444 إصابة جديدة

2022-07-24 / 17:04
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 444 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1598 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و626 ألف 871 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و358 ألف و881 شخصا، مقابل 24 مليون و870 ألف و200 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 19 ألف و189 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و257 ألف و764 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و233 ألف و66 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (113)، ومراكش آسفي (76) والدار البيضاء سطات (64)، والشرق (54)، وطنجة تطوان الحسيمة (36)، وفاس مكناس (56) وبني ملال خنيفرة (14)، ودرعة تافيلالت (6)، وسوس ماسة (18)، وكلميم واد نون (1)، وجهة الداخلة ودي الذهب (6).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بجهتي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 8 آلاف و485 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 127 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.4 في المائة

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