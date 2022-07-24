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سوناطراك الجزائرية تعلن عن “عطب” بأنبوب الغاز الواصل إلى إسبانيا

2022-07-24 / 16:54
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت إسبانيا، الأحد، عودة إمدادات الغاز من الجزائر، بعد تسجيل عطب في الأنبوب الذي يزودها، مرجعة السبب إلى مشكلة فنية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

ووفقا لشركة “اناغاز” الإسبانية، فقد تم إصلاح العطب سريعا، مرجعة القطع إلى “مشكلة فنية محددة” استغرق إصلاحها “وقتًا قصيرًا” وسمح باستعادة تدفق الغاز السابق، بحسب ما صرح به مصدر معتمد من الشركة، نقلت عنه صحيفة “الشروق الجزائرية”.

ونقلت صحيفة “الباييس: الإسبانية عن مصدر معتمد من الشركة قوله: “رغم انخفاض التدفق مؤقتًا، إلا أنه لم يتم قطعه”.

وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، حيث يعمل الجانب الإسباني على إصلاحه.

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تعليق واحد

  1. ربما والله أعلم ارادت تقليد روسيا عندما أعلنت صيانة انبوب الغاز وربما متعمد ضد اسبانيا.

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