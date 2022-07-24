الرئيس الجزائري

جريدة جزائرية : المواطن يموت بالجوع والعطش و تبون يستحم بالويسكي

2022-07-24 / 16:05
1
هبة بريس

قالت وسيلة اعلام جزائرية ان “البلاد تعيش منذ سنوات أزمة مياه أرّقت الجميع في ظل جفاف يضرب الجزائر منذ أكثر من 5 سنوات وتساؤلات عديدة تطرح إن كان الأمر بسبب التغيرات المناخية أو فشل الشريك ماما الفرنسي ”

تضيف ذات المصدر قائلا ” واعترفت وزارة الموارد المائية في بيان قبل نحو شهرين بوجود أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب في 17 ولايات على الأقل بمناطق شمال ووسط البلاد وغربها وفي الجزائر العاصمة لجأت السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين بسبب ما قالت إنه جفاف أو تراجع منسوب عدة سدود تزود العاصمة بالماء الصالح للشرب رغم ان المواطنين يشتكون من المياه التي تصلهم هي مياه الصرف الصحي ترفض حتى البهائم شربها وان الوضع اصبح لا يبشر بالخير وانه ان استمر الحال على ما هو عليه فستدخل البلاد في حرب اهلية على الماء فالعبد يصبر على الجوع والبرد والعري الا الماء فالماء هو الحياة على حسب قولهم”

واشار نفس المصدر في عنوان لمقال مطول ” المواطن يموت بالجوع والعطش و تبون يستحم بالويسكي ” إنه ومنذ أسابيع تشهد عدة ولايات في وسط وغربي البلاد احتجاجات للمطالبة بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب على غرار العاصمة التي أقدم سكان ضاحيتها الشرقية (منطقة باب الزوار) على قطع الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي بسبب أزمة المياه قال كريم حسني وزير الموارد المائية والأمن المائي إن “ثمة الكثير من المهام ذات الأولوية التي يجب إتمامها لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب شح الماء ونقص تساقط الأمطار وأضاف حسني أن أولويات القطاع تزويد المواطنين بشكل منتظم بمياه الشرب ومواصلة الورشات الجارية إضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي وفي خرجة غريبة لكنها معتادة تتنصل الحكومة من مسؤوليتها و من دورها في تزويد الزوالي بالمياه الصالحة للشرب خرجت وزارة الموارد المائية في بيان بأن الجزائر تعيش على غرار دول البحر الأبيض المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للتساقطات المطرية واعتبرت الوزارة أن الأزمة ناتجة عن استهلاك المفرط للمواطنين لهده المادة الاساسية وعن تضييع الماء في اشياء يمكن الاستغناء عنها كغسل الملابس و غسل المنازل والاستحمام لم يبقى للوزارة ان تقول لنا و كثرة شرب المياه مضرة للصحة اصبحنا نخجل من قول اننا دولة نفطية وغازية ونحن حتى رشفة ماء صالحة للشرب لا نجدها.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج “انطلاقة”، ثمرة رؤية ملكية مستنيرة

برنامج “انطلاقة”، ثمرة رؤية ملكية مستنيرة

2022-07-24 / 13:52
Photo of البيضاء : تلميذتان من عين السبع يحصلن على أعلى معدل وطني على مستوى الابتدائي

البيضاء : تلميذتان من عين السبع يحصلن على أعلى…

2022-07-24 / 13:10
Photo of مطعم بباريس يرفض استقبال 3 فتيات سوداوات..والقضاء يحقق

مطعم بباريس يرفض استقبال 3 فتيات سوداوات..والقضاء يحقق

2022-07-24 / 12:25
Photo of أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة مالطية بإعادة 100 مليون دولار إلى ليبيا

أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة مالطية بإعادة 100…

2022-07-24 / 11:50
Photo of بكالوريا 2022: أزيد من 41 ألف مترشح اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية

بكالوريا 2022: أزيد من 41 ألف مترشح اجتازوا بنجاح…

2022-07-23 / 12:37
Photo of التلميذة إحسان حاضر تمثل المغرب في مسابقة “تحدي القراءة العربي”

التلميذة إحسان حاضر تمثل المغرب في مسابقة “تحدي القراءة…

2022-07-22 / 11:38
Photo of الأمن يضبط 565 حالة غش بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا

الأمن يضبط 565 حالة غش بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا

2022-07-21 / 12:29
Photo of الجديدة تحتفي بأبناءها المتفوقين دراسيا الذين “بوؤوا الإقليم مكانة مشرفة وطنيا وجهويا”

الجديدة تحتفي بأبناءها المتفوقين دراسيا الذين “بوؤوا الإقليم مكانة…

2022-07-21 / 12:06
Photo of مهزلة.. مدارس خصوصية تستخلص واجبات يوليوز مقابل خدمات لم تقدم أصلا

مهزلة.. مدارس خصوصية تستخلص واجبات يوليوز مقابل خدمات لم…

2022-07-20 / 17:03
Photo of أكادير.. إنطلاق مقابلات إختيار العميد الجديد لكلية الآداب مع بداية محاكمة العميد السابق

أكادير.. إنطلاق مقابلات إختيار العميد الجديد لكلية الآداب مع…

2022-07-20 / 16:08

تعليق واحد

  1. كما قال المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله عندما كان يشيد و يبني السدود في المغرب و كان الحكام في الجزائر يتهكمون من العمل الكبير في المغرب و يقولون هم اغنياء عندهم البترول و الغاز و كان الجواب العبقري الكبير الحسن الثاني هو فليشربو الغاز والبترول و يا حكام الجزائر اشربو الغاز و البترول بالصحة و العافية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق