على الهواء مباشرة.. المحكمة تطلب بث إعدام قاتل “طالبة المنصورة

هبة بريس

وجهت محكمة جنايات المنصورة، شمال العاصمة المصرية القاهرة، رسالة لافتة إلى المشرع، ‏بخصوص تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف (طالبة المنصورة) داعية إلى أن يكون تنفيذ حكم ‏الإعدام على الهواء مباشرة في ما قد تعد، سابقة مصرية”.

وجاءت تلك الدعوة ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها ‏بعد صدور حكمها بالإعدام على المتهم بالجريمة المرتكبة في 20 أبريل الماضي.

وأثارت جريمة قتل نيل أشرف ضجة واسعة في مصر، حيث رصدت الكاميرات الواقعة البشعة المتهم فيها عادل بذبح زميلته في الشارع، بعدما ‏ترصد للمجني عليها وهي متوجهة إلى أداء امتحان نهاية العام، وذبحها أمام المارة قبل أن تدخل ‏جامعة المنصورة.

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