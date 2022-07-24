وفد من تطوان يناقش سبل التعاون مع مدينة برشلونة الإسبانية

قام وفد يضم منتخبين وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين من تطوان بزيارة عمل لمدينة برشلونة يومي 20 و 21 يوليوز 2022، وشهدت الزيارة التي تأتي في إطار سياسة الانفتاح التي تعمل بها المجالس المنتخبة بالإقليم، خلال اليوم الأول استقبال الوفد من قبل الشريف شرقاوي القنصل العام للمملكة المغربية في برشلونة، الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة.

وتطرق الوفد التطواني في لقائه مع القنصل العام المغربي ببرشلونة لمجموعة من النقط ، منها وضعية الجالية المغربية المقيمة ببرشلونة، والخدمات المقدمة من المصالح القنصلية العامة للمملكة، إضافة إلى دور القنصلية العامة في الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع الكتالوني وخصوصا المستثمرين منهم.

وحضي الوفد المغربي في اليوم الثاني لهذه الزيارة باستقبال رسمي من طرف السيدة NOURIA MARIN، Barcelone Diputation de ( مؤسسة منتخبة ) التي عبرت في معرض كلمتها عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه من قبل وفد سياسي مغربي للمؤسسة، وناقش الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات ،خصوصا في مجال التدبير والتسيير والتكوين وتقديم الدعم التقني والتكنولوجي، وقد وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في المستقبل ، سواء في بمدينة تطوان أو في نظيرتها مدينة برشلونة من اجل التنزيل الفعلي لمضامين اتفاقيات هذا اللقاء.

بعد ذلك انتقل الوفد الى مقر بلدية برشلونة حيث وجد الوفد في استقباله السيد Pau Solanilla Franco المسؤول المكلف بالترويج لبرشلونة، حيث تطرق المجتمعون الى سبل التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والاستثمار، ومن أجل تفعيل ذلك تم تشكيل لجنة تقنية مختلطة عهد اليها بإعداد ورقة عمل مفصلة ستتم المصادقة عليها في لقاءات مقبلة.

واختتمت الزيارة بلقاء عمل مع السيد J.Soler Matutes مدير العلاقات الدولية لمؤسسة Pimec للمقاولات المتوسطة والصغرى، قدم السيد المدير عرضا تعريفيا بالمؤسسة والأنشطة التي تقوم بها، حيث صرح أن مؤسسة Pimec هي مؤسسة اقتصادية كبرى بإسبانيا وليس ببرشلونة فقط وأنها توفر حوالي 90 بالمائة من مناصب الشغل في إقليم كاتلونيا، وبدورها قدمت السيدة نصيرة الحراق ممثلة المركز الجهوي للاستثمار عرضا تعريفيا حول جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مبرزة المؤهلات التي تزخر بها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة بإقليم تطوان، ومن اجل تشجيع المقاولات المنضوية تحت لواء المؤسسة للاستثمار في الإقليم تم الاتفاق على زيارة وفد من رجال اعمال Pimec للإقليم للاجتماع بنظرائهم من المغاربة والمؤسسات ذات الصلة.

وضم الوفد المغربي الذي قام بهذه الزيارة إبراهيم بنصبيح رئيس مجلس إقليم تطوان وكل محمد العربي احنين برلماني عن دائرة تطوان و حميد الدامون نائب رئيس جماعة تطوان و نصيرة الحراق ممثلة المركز الجهوي للاستثمار و محمد الشايب برلماني سابق بإقليم كاتلونيا وعضو المكتب التنفيذي لمؤسسة PIMEC ومؤسس مؤسسة ابن بطوطة بمدينة برشلونة والدكتور إسماعيل الغلادني رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس إقليم تطوان.

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