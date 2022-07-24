الصورة من الأرشيفى

بعد إعلان السيطرة عليها.. تجدد الحرائق في غابات بالعرائش

2022-07-24 / 13:24
1
هبة بريس _ الرباط

اشتعلت الحرائق مجددا، السبت، في غابات بإقليم العرائش وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السيطرة عليها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر الجريدة ان “حريقا جديدا اندلع في الغطاء الغابوي بدوار صخرة القط بجماعة وقيادة تطفت التابعة لإقليم العرائش”.

وأضاف المصدر نفسه أن الحرائق التهمت أشجار الزيتون والبيوت و”مساحة شاسعة” من الحزام الغابوي.

وكانت السلطات أعلنت مطلع الأسبوع السيطرة على الحرائق التي اندلعت لبضعة أيام في عدة غابات شمال المملكة، بعدما “ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا”، وفق ما أوضح بيان للحكومة الجمعة الماضية.
.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحسيمة..توقيف شاب قام بالسطو على وكالة لتحويل الأموال

الحسيمة..توقيف شاب قام بالسطو على وكالة لتحويل الأموال

2022-07-24 / 22:29
Photo of المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس يعقد جمعه العادي

المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس يعقد…

2022-07-24 / 21:49
Photo of تدفق الجالية مستمر ..معبر سبتة يسجل عبور 2300 سيارة أمس السبت

تدفق الجالية مستمر ..معبر سبتة يسجل عبور 2300 سيارة…

2022-07-24 / 21:21
Photo of تازة ..اندلاع حريق مهول بالسوق الأسبوعي

تازة ..اندلاع حريق مهول بالسوق الأسبوعي

2022-07-24 / 20:54
Photo of مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب يحتجون ضد غلاء الأعلاف

مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب يحتجون ضد غلاء الأعلاف

2022-07-24 / 19:26
Photo of احباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي بطنجة المتوسط

احباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل…

2022-07-24 / 18:20
Photo of كورونا .. حالتا وفاة و444 إصابة جديدة

كورونا .. حالتا وفاة و444 إصابة جديدة

2022-07-24 / 17:04
Photo of السعيدية .. صديقي يفتتح فعاليات النسخة السابعة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية

السعيدية .. صديقي يفتتح فعاليات النسخة السابعة للمعرض الجهوي…

2022-07-24 / 15:07
Photo of هيئة حقوقية تحتج أمام البرلمان

هيئة حقوقية تحتج أمام البرلمان

2022-07-24 / 15:03
Photo of وفد من تطوان يناقش سبل التعاون مع مدينة برشلونة الإسبانية

وفد من تطوان يناقش سبل التعاون مع مدينة برشلونة…

2022-07-24 / 13:38

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق