بعد إعلان السيطرة عليها.. تجدد الحرائق في غابات بالعرائش

هبة بريس _ الرباط

اشتعلت الحرائق مجددا، السبت، في غابات بإقليم العرائش وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السيطرة عليها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر الجريدة ان “حريقا جديدا اندلع في الغطاء الغابوي بدوار صخرة القط بجماعة وقيادة تطفت التابعة لإقليم العرائش”.

وأضاف المصدر نفسه أن الحرائق التهمت أشجار الزيتون والبيوت و”مساحة شاسعة” من الحزام الغابوي.

وكانت السلطات أعلنت مطلع الأسبوع السيطرة على الحرائق التي اندلعت لبضعة أيام في عدة غابات شمال المملكة، بعدما “ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا”، وفق ما أوضح بيان للحكومة الجمعة الماضية.

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