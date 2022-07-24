البيضاء : تلميذتان من عين السبع يحصلن على أعلى معدل وطني على مستوى الابتدائي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حصلت التلميذين (بابا باب لبرد سلمى و حنان الثعالبي ) بمدرسة إتحاد عين السبع الابتدائية على أعلى معدل وطني على المستوى الابتدائي لسنة 2022 بمعدل 9.9 لكل منهما .

وكانتا التلميذين قد تلقيا تعليمهن بمدرسة إتحاد عين السبع، بالدار البيضاء، بشكل جيد مكنهن من الحصول على أعلى معدل وطني لهذا العام .

وشكل حصول عدد من التلاميذ على معدلات جيدة ، على المجهودات التي يبدلها الطاقم الإداري والتربوي بداخل المؤسسة المذكورة ، وهو ما دفع بالعديد من الأسر اللجوء إليها خلال كل نهاية موسم دراسي للحصول على مقاعد دراسية .

نتائج إيجابية جعلت المديرية الإقليمية للتعليم لعين السبع ، من أهم المديريات في التدبير التربوي التعليمي لهذا الموسم على الصعيد الوطني، خصوصا أن الدولة ومعها الوزارة الوصية ، يواصلون المجهودات لتطوير التعليم الابتدائي لاهميته الكبيرة في الرقي بمستوى التعليم بالمغرب وتأهيل كفاءات التلميذ.

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