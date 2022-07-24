البيضاء : تلميذتان من عين السبع يحصلن على أعلى معدل وطني على مستوى الابتدائي

2022-07-24 / 13:10
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حصلت التلميذين (بابا باب لبرد سلمى و حنان الثعالبي ) بمدرسة إتحاد عين السبع الابتدائية على أعلى معدل وطني على المستوى الابتدائي لسنة 2022 بمعدل 9.9 لكل منهما .

وكانتا التلميذين قد تلقيا تعليمهن بمدرسة إتحاد عين السبع، بالدار البيضاء، بشكل جيد مكنهن من الحصول على أعلى معدل وطني لهذا العام .

وشكل حصول عدد من التلاميذ على معدلات جيدة ، على المجهودات التي يبدلها الطاقم الإداري والتربوي بداخل المؤسسة المذكورة ، وهو ما دفع بالعديد من الأسر اللجوء إليها خلال كل نهاية موسم دراسي للحصول على مقاعد دراسية .

نتائج إيجابية جعلت المديرية الإقليمية للتعليم لعين السبع ، من أهم المديريات في التدبير التربوي التعليمي لهذا الموسم على الصعيد الوطني، خصوصا أن الدولة ومعها الوزارة الوصية ، يواصلون المجهودات لتطوير التعليم الابتدائي لاهميته الكبيرة في الرقي بمستوى التعليم بالمغرب وتأهيل كفاءات التلميذ.

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‫3 تعليقات

  2. شكرا للأساتذة والساهرين على هذه المؤسسة . هذا العمل يثلج الصدر .
    ادعو بالتوفيق لكل من يجتهد ، بنتي كانت كذلك من الاوائل وحصلت على اعلى نقطة في مدرستها وفي مدينتنا وفي الجهة ككل 10/10

  3. يجب الا ننسى ان امتحان شهادة التعليم الابتداءي يفتقد لكل مصداقية وهو عديم الجدية لان الكل يعلم ان الاساتدة اعتادوا املاء الاجوبة على التلاميذ وهده طاهرة لا يمكن ان ينكرها احد. À bon entendeur salut

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