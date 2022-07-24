مطعم بباريس يرفض استقبال 3 فتيات سوداوات..والقضاء يحقق

هبة بريس _ وكالات

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا ضد مطعم بالعاصمة باريس، بتهمة التمييز، بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات ذوات بشرة سوداء.

وقالت النيابة العامة إنها فتحت تحقيقا ضد مطعم قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية، بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات سوداوات في 16 تموز/ يوليو.

وكانت الشابات الثلاث اللاتي صورن المشهد، حجزن طاولة مساء 16 تموز/ يوليو في مطعم “مانكو” في شارع مونتين الراقي المتاخم للجادة الأشهر في العالم في الدائرة الثامنة من العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم أنهنّ كنّ يرتدين ملابس أنيقة ويضعن مساحيق، منعهن أحد حراس الأمن من الدخول؛ بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، وفق ما أظهره مقطع فيديو صور خلال الحادثة.

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