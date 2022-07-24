مجلس النواب

مقترح قانون يشترط إتقان الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية

2022-07-24 / 11:31
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هبة بريس _ الرباط

توصل مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إضافة إتقان اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية.

وتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمقترح وتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 14 يوليو الجاري.

وقال الفريق الاستقلالي إن المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر عام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.

ويقترح النواب الاستقلاليون تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس “معرفة كافية باللغة العربية”.

واعتبرت المجموعة النيابية أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على +تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة+، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.

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‫2 تعليقات

  2. بصفتي امازيغي مغربي أرفض هذا المقترح المتهور .
    اليوم اشتراط الأمازيغية وغدا اليهودية
    قبح سعيكم .

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