موسكو توسع قائمة الدول غير الصديقة
قال مكتب مجلس الوزراء الروسي أن الحكومة وسعت قائمة الدول والأقاليم التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وشركاتها.
وجاء في البيان، “تشمل القائمة جزيرتي غيرنزي ومان اللتين أيدتا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، وكذلك جزر الباهاما التي حظرت أي معاملات مع بنك روسيا ووزارة المالية الروسية وعدد من منظمات الائتمان في روسيا”.
وتم وضع قائمة الدول غير الصديقة بموجب المرسوم الرئاسي الروسي الصادر في 5 مارس 2022 “بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب”. ووفقا لهذه الوثيقة، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة نفسها، والمناطق والبلديات التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين من قائمة الدول غير الصديقة، من دفعها بالروبل.
ينطبق هذا على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل شهريا (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية). بالنسبة للتسويات، يمكن للمدين أن يطلب من بنك روسي إنشاء حساب خاص باسم الدائن وتحويل المبالغ المناسبة إليه.
في السابق، كانت القائمة تضم 48 دولة ومنطقة غير صديقة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وكندا، وليختنشتاين، وميكرونيزيا، وموناكو، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسان مارين، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وسويسرا، واليابان، وسنغافورة، وتايوان، و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وجزيرتا “غيرنزي” و”مان” تابعتان للتاج البريطاني، لكن هما ليستا رسميا جزءا من المملكة المتحدة.
18 تعليقات
اللهم احفظ ملكنا الغالي شريف ابن شرفاء شعارنا واحد الله الوطن الملك المغرب خارج الدول غير الصديقة..
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ..
السياسة لا ترحم يوما ما ستنقلب الموازين وتكون روسيا صديقة للحلف وأمريكا ..
المغرب ذات سيادة وليس الحق لاي واحد كيف ماكان نوعه ان يتدخل فيه وفي قراراته..
تحيا روسيا والصين وكوريا الشمالية اكرانيا دولة إرهابية امريكا. والحلف مدرسة الإرهاب..
روسيا تقف دائما ضد المغرب لأنه بلد غير صديق و لا تثق فيه ..
الدول الاسلامية تتحالف مع الغرب فقط عندما يتعلق الامر بحرب على دولة مسلمة ..
سوف تشن روسيا حرب اقتصادية عالمية على الدول غير الصديقة وستنهار كل من اوروبا وامريكا ..
اسرائيل تقتل أبناء فلسطين لا احد يفرض عقوبات عليها .المجد لروسيا العملاقة..
روسيا قوية وستخرج من الحرب اقوی وستظم اكرانيا لاراضيها قريبا..
امريكا لديها دول كثيرة وصديقتها اكثر من روسيا لكن الصورة سوف تعكس..
المغرب سيد قراره لم يصوت لا مع أمريكا ولا أوروبا ولا ضد روسيا بمعنى انه ترك الاجتماع وخرج ..
النصر لروسيا العظمى والخزي والعار والهلاك لامريكا والغرب كما قال بوتين سوف يكون نظام عالمي جديد ..
اللهم وفقنا لما فيه المصلحة للبلاد والعباد واهزم رؤوس الفساد وان يقام العدل للدول الضعيفة..
حرب اقتصادية تخوضها جميع الاطراف حسب اهوائها وتسن لها القوانين..
روسيا دولة عضمة وصناعية وهي تدافع على مصالحها فماذا صنع العرب نحن الان في الحضيض واتباع امريكا والغرب..
مسرحية بين روسيا وامريكا لإسقاط الاتحاد الأوروبي واضعافه..
نتمنى سقوط الأقنعة للدول العظمى التي تريد الكيد للدول الضعيفة ..