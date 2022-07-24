الصورة تعبيرية

إيطالي يمزق حجاب مهاجرة مغربية ويطردها من القطار

2022-07-24 / 10:39
0
هبة بريس _ وكالات

تعرضت مهاجرة مغربية لاعتداء عنصري بضواحي مدينة براطو الإيطالية، حيث قام أحد الأشخاص بتمزيق حجابها وطردها من القطار، رغم أنها حامل في شهرها السابع وبصحبتها طفلها الذي لم يتجاوز الحادية عشرة.

وأشارت صحيفة ”لانازيون“ إلى أن الواقعة تعود ليوم 15 يوليو الجاري، حيث صعدت سيدة مغربية حامل إلى القطار بمحطة كالينزانو، وكان متوجها إلى فلورنسا، وكانت ترتدي البرقع الأسود الذي يغطي وجهها، وبرفقتها طفلها.

وما إن وضعت قدميها داخل القطار، حتى توجه نحوها شخص في الـ 35 من العمر، منحدر من فايانو بمقاطعة براتو، وبدأ يصرخ في وجهها :“ ”لا يمكنك البقاء هنا، هل تفهمين؟ الناس أمثالك ليس عليهم البقاء هنا، هل تفهمين

ثم فقد أعصابه تماما وقام بشدها ونزع الحجاب عن وجهها، وفي الأخير دفعها حتى رماها من القطار. وكان ابنها الصغير خائفا ويبكي، فهربت السيدة خوفا على سلامتها وسلامة الطفل، وكانت في حالة صدمة.

ووقع هذا المشهد على مرأى ومسمع من سائق القطار وعدد من الحاضرين

واستقلت السيدة قطارا آخر ونزلت في محطة كامبو دي مارتي في فلورنسا، حيث توجهت إلى مركز شرطة السكك الحديدية لتقديم شكوى، تم إرسالها إلى الشرطة القضائية بالمدينة، الذين شرعوا على الفور في تعقب المهاجم.

وطالب المدونون المغاربة على صفحة ”مغاربة إيطاليا“ في فيسبوك، بتدخل ”الجمعيات الإسلامية والمغربية بعدما قامت مصالح الأمن بدورها في تحديد هوية العنصري وتقديمه أمام العدالة بتهمة العنصرية“.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة على رأس قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

المغاربة على رأس قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

2022-07-21 / 12:13
Photo of العودة القياسية للجالية تنعش الاقتصاد الوطني و ترفع احتياطي العملة الصعبة

العودة القياسية للجالية تنعش الاقتصاد الوطني و ترفع احتياطي…

2022-07-20 / 12:26
Photo of تكريم القنصل العام المغربي بنابولي يجمع فعاليات إيطالية ومغربية

تكريم القنصل العام المغربي بنابولي يجمع فعاليات إيطالية ومغربية

2022-07-18 / 16:49
Photo of شبهة الانتحار تلفّ جثة مغربية طفت على سطح قناة مائية بإيطاليا

شبهة الانتحار تلفّ جثة مغربية طفت على سطح قناة…

2022-07-16 / 20:17
Photo of اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور

اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور

2022-07-15 / 18:15
Photo of الغموض يلف وفاة مهاجر مغربي بشمال إيطاليا

الغموض يلف وفاة مهاجر مغربي بشمال إيطاليا

2022-07-14 / 10:52
Photo of خلال مشاجرة.. مهاجر مغربي يجهز على مواطنه في إيطاليا

خلال مشاجرة.. مهاجر مغربي يجهز على مواطنه في إيطاليا

2022-07-11 / 09:20
Photo of أستراليا.. قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية

أستراليا.. قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية

2022-07-09 / 16:08
Photo of الجالية المغربية بإيطاليا تطالب باعادة تشغيل مطار بني ملال

الجالية المغربية بإيطاليا تطالب باعادة تشغيل مطار بني ملال

2022-07-08 / 17:56
Photo of إسبانية تبحث عن سائق شاحنة مغربي أنقذ سيارة إبنتها من الإحتراق

إسبانية تبحث عن سائق شاحنة مغربي أنقذ سيارة إبنتها…

2022-07-07 / 20:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق