إقالة مسؤولة بحرينية كبيرة بسبب رفضها مصافحة سفير إسرائيلي

2022-07-24 / 10:04
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هبة بريس

أفادت تقارير، امس السبت، بأن ملك البحرين أقال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وهي عضو في الأسرة الحاكمة، من منصبها كرئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، بعد أن رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

وورد أن الشيخة مي رفضت مصافحة إيتان نائيه، سفير إسرائيل في المنامة، خلال جنازة والد السفير الأمريكي ستيفن بوندي الشهر الماضي.

وذكرت تقارير أن الشيخة مي غادرت مراسم الجنازة عندما علمت بحضور نائيه. وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أي صور لها في الجنازة.

وشغلت المسؤولة البحرينية، التي أدت مهام رسمية لأكثر من 20 عاما، منصب وزيرة الإعلام البحرينية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب. كما شغلت منصب وزيرة الثقافة البحرينية وحصلت على لقب سادس أقوى امرأة عربية في عام 2014 في قائمة أعدتها مجلة فوربس الشرق الأوسط.

ووفقا للمعلومات الواردة، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 21 يوليو/ تموز مرسوماً بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار، خلفاً للشيخة مي، التي شكرت متابعيها عبر تويتر على تضامنهم.

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‫4 تعليقات

  1. الحمد لله، لا يزال في العالم العربي ناس مثل هذه المسؤولة يرفعون رؤوسنا عاليا. فتحية لهذه السيدة.

  3. سيدني الفاضلة الشريفة العفيفة الشهمة الشجاعة؛:انحنى احتراما لك، في زمن باينا به باشباه الذكور، نرى مثلك
    شكرا

  4. يصدمني أن يكون الانسان قاري وحمار كما هو حال هذه السيدة مع احترامنا الشديد للحمير.حضرت الى جانب السفير الامريكي وليس لها مشكل مع العلم أن أمريكا هي مصدر الشر في العالم ولولا أمريكا لما كانت اسرائيل ومع ذلك ليس لها مشكل مع أمريكا التي قتلت ملايين الفيتناميين وأطفال العراق ودمرت دولا ولكن لا مشكل لهذه السيدة مع أمنا أمريكا.

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