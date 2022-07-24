A construction crane which crashed in the Grand Mosque is pictured in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia September 12, 2015. At least 107 people were killed when the crane toppled over at Mecca's Grand Mosque on Friday, Saudi Arabia's Civil Defence authority said, less than two weeks before Islam's annual haj pilgrimage. REUTERS/Mohamed Al Hwaity TPX IMAGES OF THE DAY

السعودية.. حادثة رافعة الحرم تعود للواجهة وتهم لـ”متورطين جدد

2022-07-24 / 09:59
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هبة بريس

عقب مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم، أمرت المحكمة العليا بالسعودية بـ”إعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن”، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وفي 11 سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 شخصا، وإصابة 209 أخرين بينهم الكثير من الأجانب، مخلفة “تلفيات مادية” بمبنى الحرم المكي.

وفرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية، وفي مايو 2016، أعلنت المجموعة أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد رفع العقوبات عنها، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

وبعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية بينهم مجموعة بن لادن.

وفي عام 2021، صادقت محكمة الاستئناف السعودية، على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، وفقا لـ”وسائل إعلام سعودية”.

وحسب “عكاظ”، فقد تم نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد

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