الملك محمد السادس يهنئ اللبؤات على أدائهن الرائع والتأهل لكأس العالم 2023

هبة بريس - القسم الرياضي

هنأ الملك محمد السادس المنتخب الوطني للسيدات على أدائه الرائع في كأس إفريقيا، وعلى تأهله إلى كأس العالم 2023، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع كل من عميدة المنتخب النسوي ومدرب الفريق .

وخسر المنتخب الوطني المغربي النسوي لقب كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وقدم لبؤات الأطلس شوطا أولا جيدا، بعدما دخلن بشكل جيد في المباراة، لكنهن عجزن عن التسجيل.

وخلال الجولة الثانية استطاعت لاعبات جنوب أفريقيا التقدم في النتيجة عبر اللاعبة هيلدا ماغايا في الدقيقة 63، ثم عادت نفس اللاعبة لتضيف الهدف الثاني لمنتخب بلادها في الدقيقة 71، وقلصت اللاعبة روزيلا عيان الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 81.

وعرفت المباراة حضورا جمهيريا غفيرا من جانب الجماهير المغربية التي حجت بالآلاف إلى مدرجات ملعب مولاي عبد الله لمساندة وتشجيع لبؤات الأطلس، وإنجاح تنظيم المغرب لبطولة أفريقيا للسيدات.

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