الملك محمد السادس يهنئ اللبؤات على أدائهن الرائع والتأهل لكأس العالم 2023
هنأ الملك محمد السادس المنتخب الوطني للسيدات على أدائه الرائع في كأس إفريقيا، وعلى تأهله إلى كأس العالم 2023، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع كل من عميدة المنتخب النسوي ومدرب الفريق .
وخسر المنتخب الوطني المغربي النسوي لقب كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.
وقدم لبؤات الأطلس شوطا أولا جيدا، بعدما دخلن بشكل جيد في المباراة، لكنهن عجزن عن التسجيل.
وخلال الجولة الثانية استطاعت لاعبات جنوب أفريقيا التقدم في النتيجة عبر اللاعبة هيلدا ماغايا في الدقيقة 63، ثم عادت نفس اللاعبة لتضيف الهدف الثاني لمنتخب بلادها في الدقيقة 71، وقلصت اللاعبة روزيلا عيان الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 81.
وعرفت المباراة حضورا جمهيريا غفيرا من جانب الجماهير المغربية التي حجت بالآلاف إلى مدرجات ملعب مولاي عبد الله لمساندة وتشجيع لبؤات الأطلس، وإنجاح تنظيم المغرب لبطولة أفريقيا للسيدات.
5 تعليقات
أدام الله صاحب الجلالة ذخرا وملاذا لشعبه وحفظه من كل سوء دائما ما يبدي إهتمامه البالغ بكل رعاياه .
يستحقن كل التشجيع والتنويه لأنهن أبلين حسنا وقدمن أداءا في المستوى المطلوب نتمنى لهن الفوز في المباريات القادمة.
نحن كلنا فخر بلبؤات الأطلس وبالمجهودات التي قمنا بها ونتمنى لهن التوفيق في الملتقيات القادمة .
اللبؤات قدمن مقابلة جيدة لولا بعض الأخطاء لكن كرة القدم تحتمل الربح والخسارة
هنيئا بالوصافة للاعبات المنتخب كنا نحلم بالكأس لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن نأمل في تحقيق الأفضل في كأس العالم.