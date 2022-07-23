كأس أمم أفريقيا للسيدات: منتخب جنوب افريقيا يتوج باللقب

هبة بريس - القسم الرياضي

خسر المنتخب الوطني المغربي النسوي لقب كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وقدم لبؤات الأطلس شوطا أولا جيدا، بعدما دخلن بشكل جيد في المباراة، لكنهن عجزن عن التسجيل.

وخلال الجولة الثانية استطاعت لاعبات جنوب أفريقيا التقدم في النتيجة عبر اللاعبة هيلدا ماغايا في الدقيقة 63، ثم عادت نفس اللاعبة لتضيف الهدف الثاني لمنتخب بلادها في الدقيقة 71، وقلصت اللاعبة روزيلا عيان الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 81.

وعرفت المباراة حضورا جمهيريا غفيرا من جانب الجماهير المغربية التي حجت بالآلاف إلى مدرجات ملعب مولاي عبد الله لمساندة وتشجيع لبؤات الأطلس، وإنجاح تنظيم المغرب لبطولة أفريقيا للسيدات.

ومعلوم أن المنتخب الوطني النسوي كان قد ضمن في وقت سابق تأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للسيدات، علما أن هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتأهل فيها لبؤات الأطلس إلى نهائي “كان السيدات”.

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