شفشاون ..أم لثمانية أطفال تُنهي حياتها بطريقة مأساوية

هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت سيدة في عقدها الخامس، حدا لحياتها شنقا، مساء اليوم السبت 23 يوليوز ، بدوار “تورارين” التابعة لجماعة بني فغلوم بإقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية ، فالهالكة متزوجة وأم لثمانية أطفال ، عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل موصول بجدع شجرة زيتون ،بالقرب من منزل أسرتها الكائن بالدوار المذكور، حيث لازالت اسباب اقدامها على انهاء حياتها بهذه الطريقة الماساوية مجهولة .

وقد تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات انتحارها.

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