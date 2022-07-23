شفشاون ..أم لثمانية أطفال تُنهي حياتها بطريقة مأساوية
هبة بريس - مكتب طنجة
وضعت سيدة في عقدها الخامس، حدا لحياتها شنقا، مساء اليوم السبت 23 يوليوز ، بدوار “تورارين” التابعة لجماعة بني فغلوم بإقليم شفشاون.
وبحسب مصادر محلية ، فالهالكة متزوجة وأم لثمانية أطفال ، عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل موصول بجدع شجرة زيتون ،بالقرب من منزل أسرتها الكائن بالدوار المذكور، حيث لازالت اسباب اقدامها على انهاء حياتها بهذه الطريقة الماساوية مجهولة .
وقد تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات انتحارها.
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3 تعليقات
انا لله و انا اليه راجعون
مصيبة ما يحدث في شفشاون
الانتحار ثم الانتحار
لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله أن يرحمها ويتجاوز عن سيئاتها .
نسأل الله أن يغفرلها هذة الجريمة التي ارتكبتها في حق نفسها وفي حق أبناءها وأن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.