حميد وهبي يضع أول سيدة على رأس أمانة أكادير ويُشدد على الديمقراطية الداخلية للحزب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة حميد وهبي، أن هيكلة الحزب تعد من أولويات القيادة الجهوية، وقال وهبي خلال المؤتمر المحلي الذي عقده الحزب زوال اليوم السبت بأكادير، أن الحزب يسير بشكل جيد، ويطبعه احترام الديمقراطية والمشاركة السياسية لجميع مناضليه.

وفي أعقاب ذات اللقاء تم انتخاب إبتسام الحرمة أمينة محلية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي أول سيدة بامية تتبوؤ أمينة محلية لحزب سياسي بجهة سوس ماسة، حيث يسيطر الذكور على جل المناصب.

وفي سياق متصل أكد حميد وهبي أن الحزب سيعرف هيكلة جهوية جديدة، لمواكبة الدينامية التي يعرفها الحزب، والذي تحصل على نتائج جيدة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وحقق المؤتمر المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم أكادير اداوتنان، نجاحا كبيرا، كما تم انتخاب ابتسام الحرمة بالإجماع، وسط حضور لمناضلي الحزب باقليم أكادير اداوتنان.

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