أمن البيضاء يفك لغز سرقة وكالة لتحويل الاموال ..”المتهم” مستخدم قدم شكاية ضد مجهول

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به مستخدم بوكالة لتحويل الأموال يزعم فيه تسجيل عملية سرقة استهدفت مبلغ 23 مليون سنتيم من داخل الوكالة التي يشتغل بها صباح يوم الخميس الفارط.

وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بعملية سرقة وخيانة للأمانة ارتكبها نفس المستخدم بالوكالة، بمساهمة ومشاركة باقي المشتبه فيهم الذين تكلف البعض منهم بإخفاء المبلغ المالي المتحصل من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منازل المشتبه فيهم عن حجز مبالغ مالية مهمة متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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