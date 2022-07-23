تونس ..مظاهرات حاشدة ضد الدستور الجديد ومطالب برحيل سُعيّد

هبة بريس - وكالات

خرج مئات الأشخاص في العاصمة التونسية السبت احتجاجا على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه قيس سعيّد للاستفتاء الإثنين، مطالبين برحيل الرئيس فورا.

بحسب وكافة “فرانس بريس ” فقد أطلق المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من ائتلاف المعارضة جبهة الخلاص الوطني هتافات من بينها خصوصا “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط (الرئيس) قيس سعيد، الشعب يريد إسقاط الدستور”. وقال مراقبون إن عددهم كان أقل من ألف شخص.

ولوح المتظاهرون بالعلم الوطني وكان من بينهم أعضاء منتخبون في حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، اتهموا مجددا الرئيس سعيّد بأنه قام “بانقلاب” قبل عام.

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