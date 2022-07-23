الصورة لجانب من المظاهرات ضد الدستور التونسي الجديد

تونس ..مظاهرات حاشدة ضد الدستور الجديد ومطالب برحيل سُعيّد

2022-07-23 / 20:53
0
هبة بريس - وكالات

خرج مئات الأشخاص في العاصمة التونسية السبت احتجاجا على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه قيس سعيّد للاستفتاء الإثنين، مطالبين برحيل الرئيس فورا.

بحسب وكافة “فرانس بريس ” فقد أطلق المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من ائتلاف المعارضة جبهة الخلاص الوطني هتافات من بينها خصوصا “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط (الرئيس) قيس سعيد، الشعب يريد إسقاط الدستور”. وقال مراقبون إن عددهم كان أقل من ألف شخص.

ولوح المتظاهرون بالعلم الوطني وكان من بينهم أعضاء منتخبون في حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، اتهموا مجددا الرئيس سعيّد بأنه قام “بانقلاب” قبل عام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طبيب بايدن: الرئيس مصاب بسلالة كورونا شديدة العدوى

طبيب بايدن: الرئيس مصاب بسلالة كورونا شديدة العدوى

2022-07-23 / 22:16
Photo of الجزائر : حزب يحذر من تأثير التضخم على المواطنين

الجزائر : حزب يحذر من تأثير التضخم على المواطنين

2022-07-23 / 18:59
Photo of اسبانيا ..النيران تأتي على 122 ألف هكتار من الغابات

اسبانيا ..النيران تأتي على 122 ألف هكتار من الغابات

2022-07-23 / 18:37
Photo of الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القردة

الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري…

2022-07-23 / 16:05
Photo of استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

2022-07-23 / 15:15
Photo of إسبانيا .. النيران تأتي على 122 ألف هكتار من الغابات

إسبانيا .. النيران تأتي على 122 ألف هكتار من…

2022-07-23 / 14:53
Photo of زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات…

2022-07-23 / 10:56
Photo of القنيطرة.. حريق يلحق خسائر ب53 محلا لبيع الملابس المستعملة

القنيطرة.. حريق يلحق خسائر ب53 محلا لبيع الملابس المستعملة

2022-07-23 / 00:57
Photo of مسلح يقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في ولاية أيوا الأمريكية

مسلح يقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في ولاية…

2022-07-22 / 22:23
Photo of تعديل في تطبيق فيسبوك على طريقة “تيك توك”

تعديل في تطبيق فيسبوك على طريقة “تيك توك”

2022-07-22 / 20:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق