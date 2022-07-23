اسبانيا ..انقاذ 27 مهاجرا أبحروا من سواحل الريف

هبة بريس - متابعة

تمكن خفر السواحل الاسباني في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 23 يوليوز، من انقاذ 27 مهاجرا سريا من بينهم نساء واطفال، قبالة سواحل الميريا.

وقالت وسائل اعلام اسبانية ، ان المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي غير بعيد عن سواحل الميرية بالجنوب الاسباني ، حيث تبين انهم ينحدرون من اقليم الناظور شمال شرق المملكة .

وقد تدخلت عناصر خفر السواحل الاسبانية لانقاذهم بعد توصلها باشعار عن وجود قارب على متنه 27 شخصا يبحر في اتجاه سواحل اسبانيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0