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اسبانيا ..انقاذ 27 مهاجرا أبحروا من سواحل الريف

2022-07-23 / 20:47
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هبة بريس - متابعة

تمكن خفر السواحل الاسباني في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 23 يوليوز، من انقاذ 27 مهاجرا سريا من بينهم نساء واطفال، قبالة سواحل الميريا.

وقالت وسائل اعلام اسبانية ، ان المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي غير بعيد عن سواحل الميرية بالجنوب الاسباني ، حيث تبين انهم ينحدرون من اقليم الناظور شمال شرق المملكة .

وقد تدخلت عناصر خفر السواحل الاسبانية لانقاذهم بعد توصلها باشعار عن وجود قارب على متنه 27 شخصا يبحر في اتجاه سواحل اسبانيا.

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‫2 تعليقات

  1. أي منطق هذا الذي يجعل أما تخاطر بنفسها وبفلذة كبدها و ترتمي في أحضان المجهول ممتطية قوارب الموت.

  2. يجازف البعض بحياتهم وحياة أبناءهم في رحلات اللاعودة التي لا زالت تستهوي بعض الغافلين الذين يغرر بهم الناشطين في تجارة البشر.

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