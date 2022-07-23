“بيجيدي “الحسيمة : الانتخابات الجزئية انتصرت مرة أخرى لاستعمال المال !

2022-07-23 / 20:00
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هبة بريس - الرباط

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، ما اعتبرته استعمالا مكثفا للمال خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الاخيرة التي شهدها الاقليم.

وقالت الكتابة الاقليمية للبيجيدي في بيان لها “إن الانتخابات التشريعية الجزئية بالحسيمة، تنتصر مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة” ، منددة ب”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، مشيرة إلى أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.

واضاف البيان ، انه ” بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت”

جدير بالذكر ان قرارا للمحكمة الدستورية قضى باعادة الانتخابات التشريعية بعد اسقاط أربعة نواب برلمانيين نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021/، نتيجة طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.

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تعليق واحد

  1. المال كان دائما حاضرا وحاسما في الانتخابات.الاستثناء هو عندما صوت المغاربة بكثافة لصالح البيجيدي وفي ولايتين وذلك بسبب تنكر البيجيديين بالعباءة الدينية وثقة المغاربة في وعود البيجيديين لما يكنه المغاربة من تقديس للدين.
    فعندما سقط القناع وظهر البيجيدي أكفس من غيرهم،عاد المال والعبث ليسيطر على المشهد الانتخابي بالمغرب فهمت أو لا لا آسي بنكيران كبير المنفضحين؟

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