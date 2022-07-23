العرائش ..حرائق جديدة تلتهم غابات مجاورة للقرويين

2022-07-23 / 19:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلعت اليوم السبت 23 يوليوز ، حرائق جديدة بدواوير جبلية تابعة لاقليم العرائش .

وبحسب ما افادت به البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو عبر حسابها على الفايسبوك، بالقول “قبل لحظات بدوار صخرة القط لطفك يا رب حرائق في كل من دليم الغميق القوزقاز و صخرة القط”، حيث يأتى اندلاع الحرائق الجديدة تزامنا وإعلان الحكومة على دعم مالي يفوق 290 مليون درهم لمساعدة الضحايا وتأهيل المناطق الغابوية المتضررة.

وانتقلت فرق الوقاية المدنية الى عين المكان من أجل اخماذ النيران، لتفادي وصولها للمنازل المجاورة.

وتجدر الاشارة الى ان جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت خلال الأيام الماضية اندلاع عدد من حرائق الغابات، همت على الخصوص غابة بني إيدر بجبل الحبيب بإقليم تطوان، وغابة عشاشة بإقليم شفشاون، وغابة أمزيز بإقليم وزان، وغابة ساحل المنزلة بإقليم العرائش.

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‫19 تعليقات

  4. لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم .حسبي الله ونعم الوكيل يارب نسألك الطف والرحمة..

  6. يارب رحمتك وسعت كل شيء فاللهم اطفىء هاته النار وتجعلها سلاما على سكانها المجاورين..

  8. اللهم انا نسالك السلامة اجعلها بردا و سلاما علينا جميعا واحمي بلادنا يارب امين..

  9. تحية تقدير واحترام لرجال الوقاية المدنية على تفانيهم وعملهم الجبار وجهودهم من اجل اخماد النار..

  10. الحمد لله المغرب يمتلك 7 طائرات من نوع كنايدر متخصصة لإطفاء الحرائق يمتلكها وحده في دول المغرب العربي…

  11. هاته الحرائق مفتعلة فكل شخص ساهم فيها سيحاسب حسابا عسيرا في الاخرة لانه تسبب في قتل النبات والحيوان وكذا الانسان…

  13. اللهم اجعل هاته النيران بردا و سلاما على سكانهاالمجاورين كما جعلتها بردا و سلاما على سيدنا إبراهيم ..

  14. الخاء الشعب بهاته الحرائق المتتالية ونسيانه في عدم المطالبة بحقوقه . حسبنا الله ونعم الوكيل..

  15. اللهم هون واجعلها بردا وسلاما علينا انها سنوات كانت عسيرا علينا بالجفاف وشدة الحر .اللهم ردنا اليك ردا جميلا..

  18. الغابة مثل المنزل فيها كل شيء الاشجار . النبات. الخضروات . الماء. الحيوان . فالحفاظ عليها واجب وطني ..

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