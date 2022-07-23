العرائش ..حرائق جديدة تلتهم غابات مجاورة للقرويين

2022-07-23 / 19:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلعت اليوم السبت 23 يوليوز ، حرائق جديدة بدواوير جبلية تابعة لاقليم العرائش .

وبحسب ما افادت به البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو عبر حسابها على الفايسبوك، بالقول “قبل لحظات بدوار صخرة القط لطفك يا رب حرائق في كل من دليم الغميق القوزقاز و صخرة القط”، حيث يأتى اندلاع الحرائق الجديدة تزامنا وإعلان الحكومة على دعم مالي يفوق 290 مليون درهم لمساعدة الضحايا وتأهيل المناطق الغابوية المتضررة.

وانتقلت فرق الوقاية المدنية الى عين المكان من أجل اخماذ النيران، لتفادي وصولها للمنازل المجاورة.

وتجدر الاشارة الى ان جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت خلال الأيام الماضية اندلاع عدد من حرائق الغابات، همت على الخصوص غابة بني إيدر بجبل الحبيب بإقليم تطوان، وغابة عشاشة بإقليم شفشاون، وغابة أمزيز بإقليم وزان، وغابة ساحل المنزلة بإقليم العرائش.

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