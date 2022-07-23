منيب تراسل لفتيت “لتمتيع حزب النهج الديمقراطي بحق عقد مؤتمره الوطني”

هبة بريس - الرباط

وجهت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ، بغية “تمتيع “حزب النهج الديمقراطي القاعدي بحق عقد مؤتمره الوطني .

وجاء في سؤال النائية البرلمانية ان “حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات”، مشيرة إلى “عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.

وأضافت منيب في سؤالها ان “هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم”، وأبرزت منيب أن “تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز بالقوة غير مقبول”، وكذا ” إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور”.

وأكدت أنه “يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8