اسبانيا ..النيران تأتي على 122 ألف هكتار من الغابات
كشف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن ازدياد رقعة مساحة الغابات المحترقة منذ بداية العام في إسبانيا من 70 ألفا إلى 122 ألف هكتار، وهو الرقم المرشح للارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الحرائق الكبرى لا تزال مستعرة في البلاد، على الرغم من أن جميعها تقريبا مستقرة أو توجد تحت السيطرة.
وخلال زيارة قام بها إلى المركز الوطني لتتبع وتنسيق الطوارئ، رفقة وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أكد سانشيز أن أزيد من 80 ألف هكتار قد احترقت في موجتي الحر الأخيرتين فقط.
وشدد رئيس الحكومة الإسباني على أنه من الواضح أن الكوكب يعيش حالة طوارئ مناخية تتسبب في موجات الحر التي تنجم عنها العديد من الحرائق، داعيا مرة أخرى إلى الارتقاء بالسياسات المناخية إلى مرتبة سياسات للدولة.
وفي غاليسيا لوحدها، أتت الحرائق على 30 ألفا و965 هكتار خلال الأيام الماضية، و10 آلاف و500 هكتار في كارباليدا دي فالديوراس، و11 ألفا و100 هكتار كمجموع للمنطق المتضررة بفولغوسو (لوغو).
19 تعليقات
يجب اخلاء السكان المجاورين للغابات تفاديا من وقوع اي مكروه لهم لأن سلامة المواطن فوق كل اعتبار..
موجة حر ضربت دول البحر الأبيض المتوسط لكن مع ذالك يجب فتح تحقيق في الواقعة ..
هاذه الحرائق بفعل فاعل مستحيل أن تكون اشتعلت لوحدها ..
إنذارات ربانية لمن ألقى السمع . وكأنه حشر الناس ليوم الحساب نستغفروه ونتوب اليه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.يا رب الطف بعبادك ويا رب احمي وطننا المغرب وملكنا ..
هذه الحرائق المتتالية فهي مدبرة فاللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم..
سبحان الله اللهم اجرنا من كل سوء واجترنا من نار جهنم ياالله يارحمان يا رحيم..
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس..
يبدو اننا في موعد انتهاء الحياة في الارض. وانه على وشك ساعة البعث..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
اللهم اجرنا من نار الدنيا ونار الاخرة يارب وخفف عن اخواننا في إسبانيا حر الحرائق..
اللهم لطفك يا الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم آعفو عنا واغفر لنا وارحمنا فإن حر الدنيا اصابنا وحر الآخرة اكثر من الدنيا باضعاف مضاعفة..
لو كان الحر يسبب الحرائق لاحترقت غابات افريقيا منذ زمن بعيد لان درجة حرارته تصل الى اكثر من 50 درجة. هذه الحرائق مفتعلة..
حرائق الغابات من اكبر الكوارث وأضخم الخسائر في الطبيعة والدولة..
الحر الشديد و الجفاف يداهم ويهدد أوروبا وسوف تطول مدته كما تقول الأخبار لذلك تسبب في هذه الحرائق بردا وسلاما على الشعوب الاسلامية..
الحرائق في اليونان والبرتغال ادت بحياة 200 شخص والان اسبانيا و… لطفك ورحمتك يارب..
اللهم بردا و سلاما على الإنسان و الحيوان و النبات…
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .اللهم احمي المغرب يارب وباقي الدول العربية والإسلامية..
هاته الحرائق التي خلفها ايادي غير آمنة خربت الاف الهكتارات ..