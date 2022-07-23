كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين يتجاوز 6.6 مليون شخص

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت، عن تسجيل 797 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1513 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و626 ألف و638 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و358 ألف و814 شخصا، مقابل 24 مليون و870 ألف و120 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 19 ألف و124 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و257 ألف و320 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و231 ألف و468 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (216)، و الرباط سلا القنيطرة (144)، والشرق (58)، وطنجة تطوان الحسيمة (58)، وفاس مكناس (136)، ومراكش آسفي (65)، وبني ملال خنيفرة (15)، ودرعة تافيلالت (22)، وسوس ماسة (39)، وكلميم واد نون (20)، وجهة العيون الساقية الحمراء (18) وجهة الداخلة ودي الذهب (6).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بجهتي مراكش آسفي و كلميم وادنون .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 9 آلاف و641 حالة، في حين تم تسجيل 18 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 128 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.4 في المائة.

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