الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القردة

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، وأكدت أن تفشي مرض جدري القردة “يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.

وأشارت إلى أن “هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة”.

واعتبرت المنطقة الأوروبية “منطقة مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي مرض جدري القردة”.

وقالت المنظمة إن “جدري القردة يتفشى أكثر بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال”.

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