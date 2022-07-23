مديرية الأمن: قضايا الابتزاز الجنسي الكترونيا تراجعت ب15%

2022-07-23 / 14:31
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هبة بريس - الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن قضايا مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية.

وذكرت المديرية، أن نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.

لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تضيف المديرية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

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تعليق واحد

  1. تراجع مثل هذه القضايا راجع إلى إعتماد الجهاز الأمني على الوسائل المعلوماتية التكنولوجية المتطورة.

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