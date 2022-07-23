دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

نجلاء مزيان

عقب الضجة التي أثارها خبر انفصال الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عن زوجها، خرجت بطلة “لمكتوب” عن صمتها نافية كل الاقاويل التي راجت بذات الصدد.

و نشرت بوطازوت صورة تجمعها و زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” أرفقتها بالتعليق التالي :”مساء النور احبابي الأعزاء باش نسدوا هاذ الموضوع يعطيكم الستر يا الغزالين ديالي راني مواعدة انا وحماتي لحبيبة الله يخليها ليا مواعداها ولدها من عندي للمقبرة”.

و أضافت قائلة :”بعد عمر طویل تا نطيحو السنان بجوج ومعانا الله و رضاة الوالدين غ تهناو وراها راااضية عليا حماتي لحبيبة ولا عزاء لشي بعضين …أحبكم واحبه اكثر”.

و الجدير بالذكر أن نجمة الموسم الرمضاني الفارط أعلنت مؤخرا اعتزالها مجال التمثيل، لتكشف بعدها أنه تم اختراق حسابها الرسمي بموقع انستقرام من طرف شخص مجهول.

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