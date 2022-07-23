دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

2022-07-23 / 14:12
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نجلاء مزيان

عقب الضجة التي أثارها خبر انفصال الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عن زوجها، خرجت بطلة “لمكتوب” عن صمتها نافية كل الاقاويل التي راجت بذات الصدد.

و نشرت بوطازوت صورة تجمعها و زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” أرفقتها بالتعليق التالي :”مساء النور احبابي الأعزاء باش نسدوا هاذ الموضوع يعطيكم الستر يا الغزالين ديالي راني مواعدة انا وحماتي لحبيبة الله يخليها ليا مواعداها ولدها من عندي للمقبرة”.

و أضافت قائلة :”بعد عمر طویل تا نطيحو السنان بجوج ومعانا الله و رضاة الوالدين غ تهناو وراها راااضية عليا حماتي لحبيبة ولا عزاء لشي بعضين …أحبكم واحبه اكثر”.

و الجدير بالذكر أن نجمة الموسم الرمضاني الفارط أعلنت مؤخرا اعتزالها مجال التمثيل، لتكشف بعدها أنه تم اختراق حسابها الرسمي بموقع انستقرام من طرف شخص مجهول.

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