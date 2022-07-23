وفاة الفنان عبدو السقاط

نجلاء مزيان

غادر إلى دار البقاء صباح يومه السبت 23 يوليوز الفنان الشعبي عبدو السقاط.

و نعى مجموعة من الفنانين المغاربة الفقيد حيث كتب الفنان نعمان لحلو عبر حائطه الفايسبوكي :”الفنان والصديق عبدو السقّاط، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و أضاف قائلا :” هنيئا لك صديقي، احتفظت روحك الطاهرة بنقاوتها حتى آخر لحظة من حياتك، واجتمع الناس كبيرهم وصغيرهم على حبك واحترامك، لجنّة الخُلد ان شاء الله”.

و بدوره نشر الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي صورة الفنان الراحل، معلقا عليها:“االله اكبر الله اكبر الله اكبر فقدنا أطيب خلق الله الفنان عبدو السقاط اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل مثواه الجنة انشاء الله وحق الله الى احن فنان عرفتو ازيد من 28سنة انا لله وانا اليه راجعون وداعا يا طيب”.

و كذلك الإعلامي يوسف البحار نشر عبر ذات المنصة:”الله أكبر الله أكبر، إنا لله وانا اليه راجعون، الموت يخطف أعز الاحباب والاصدقاء، عبدو السقاط يرحل إلى جوار ربه، اللهم ارحمه واغفر له واموات المسلمين والحقنا به صالحين يارب،

وداعاً الحبيب”.

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