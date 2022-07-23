وفاة الفنان عبدو السقاط

2022-07-23 / 13:10
0
نجلاء مزيان

غادر إلى دار البقاء صباح يومه السبت 23 يوليوز الفنان الشعبي عبدو السقاط.

و نعى مجموعة من الفنانين المغاربة الفقيد حيث كتب الفنان نعمان لحلو عبر حائطه الفايسبوكي :”الفنان والصديق عبدو السقّاط، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و أضاف قائلا :” هنيئا لك صديقي، احتفظت روحك الطاهرة بنقاوتها حتى آخر لحظة من حياتك، واجتمع الناس كبيرهم وصغيرهم على حبك واحترامك، لجنّة الخُلد ان شاء الله”.

و بدوره نشر الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي صورة الفنان الراحل، معلقا عليها:“االله اكبر الله اكبر الله اكبر فقدنا أطيب خلق الله الفنان عبدو السقاط اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل مثواه الجنة انشاء الله وحق الله الى احن فنان عرفتو ازيد من 28سنة انا لله وانا اليه راجعون وداعا يا طيب”.

و كذلك الإعلامي يوسف البحار نشر عبر ذات المنصة:”الله أكبر الله أكبر، إنا لله وانا اليه راجعون، الموت يخطف أعز الاحباب والاصدقاء، عبدو السقاط يرحل إلى جوار ربه، اللهم ارحمه واغفر له واموات المسلمين والحقنا به صالحين يارب،
وداعاً الحبيب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

2022-07-23 / 14:12
Photo of عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها ؟

عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها…

2022-07-22 / 20:25
Photo of عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب كورونا

عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب…

2022-07-22 / 19:17
Photo of مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات

مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات

2022-07-21 / 16:55
Photo of على إثر حادث خطير.. وفاة الفنانين يوسف الحنصالي و نعيمة تيتريت

على إثر حادث خطير.. وفاة الفنانين يوسف الحنصالي و…

2022-07-21 / 12:50
Photo of “اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة” ينظم “ليلة الفيلم القصير”

“اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة” ينظم “ليلة الفيلم القصير”

2022-07-20 / 17:09
Photo of وسط صدمة محبيه..العثور على نجم “ذا فويس” ميتا

وسط صدمة محبيه..العثور على نجم “ذا فويس” ميتا

2022-07-20 / 15:52
Photo of حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب”ردي بالقانون و المستندات”

حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب”ردي بالقانون…

2022-07-20 / 11:44
Photo of شرين عبد الوهاب عن طليقها :” اتجوز قرد و مرجعلوش ثاني”

شرين عبد الوهاب عن طليقها :” اتجوز قرد و…

2022-07-20 / 09:53
Photo of المركز السينيمائي المغربي يعلن عن تاريخ انطلاق فعاليات الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم

المركز السينيمائي المغربي يعلن عن تاريخ انطلاق فعاليات الدورة…

2022-07-19 / 16:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق