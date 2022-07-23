الملك يبرق السيسي: معتزون بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بلدينا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة إحياء بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب المصري بتحقيق مايصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنمها سانحة طيبة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وبما تشهده علاقات التعاون القائمة بينهما من تطور مطّرد والتي نحرص سويا على مواصلة توطيدها وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

وأضاف جلالة الملك “مجددا لكم تهانئي المقرونة بصادق دعواتي لكم بموفور الصحة الهناء، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

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