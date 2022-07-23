بكالوريا 2022: أزيد من 41 ألف مترشح اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية

هبة بريس

اجتاز بنجاح 41 ألف و988 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022، التي أجريت من 15 إلى 19 يوليوز الجاري.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن نسبة النجاح لدى الإناث بلغت 82.14 في المائة، من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذا الاختبار، بينما سجلت لدى الذكور 75.04 في المائة من مجموع الممدرسين، مشيرة إلى أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 92.67 في المائة لدى المترشحين الممدرسين.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورتين 84.98 في المائة. أما بالنسبة للمسالك المهنية للبكالوريا، التي اجتاز اختباراتها 6659 مترشحة ومترشحا، بلغت نسبة النجاح بها في الدورتين 66.98 في المائة.

وبذلك يكون عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين معا، العادية والاستدراكية لسنة 2022، قد بلغ 273 ألف و333 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح إجمالية استقرت في 78.84 في المائة، مقابل 81.83 في المائة في دورة 2021.

وبخصوص المترشحين الأحرار، بحسب البلاغ، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 55 ألف و314 بنسبة نجاح بلغت في الدورتين 46.99 في المائة، مقابل 56.51 في المائة في دورة 2021.

وخلص البلاغ إلى أنه “إذ تهنئ الوزارة جميع الناجحات والناجحين، فإنها تثني على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين مساهمتهم الفعالة” في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0