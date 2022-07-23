رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء عقد مبابي أمام المحاكم الفرنسية

هبة بريس - وكالات

طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) إلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جرمان أمام المحكمة الإدارية في باريس.

كما طالبت “لا ليغا” أيضا بإلغاء التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي المملوك قطرياً من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة.

إلا أنه تم رفض هذين الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، حسب ما عُلم من مصدر قضائي، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى في فترة زمنية أطول.

ويملي العقد الجديد بين مبابي وبطل فرنسا على الاخير دفع ما بين 40 إلى 50 مليون كراتب سنوي للمهاجم الدولي الذي مدد عقده لفترة ثلاث سنوات إضافية حسب تقارير صحافية.

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