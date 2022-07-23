نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 48 و46 درجة) وزخات رعدية محليا قوية، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 48 و 46 درجة مرتقبة ابتداء من يومه السبت وإلى غاية يوم غد الأحد، في كل من سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، وزان، العرائش، مراكش، قلعة السراغنة، الفقيه بن صالح وسطات.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن درجة الحرارة ستتاروح ما بين 41 و46 درجة، بكل من فاس، مولاي يعقوب، تاونات، كرسيف، مكناس، الحاجب، الخميسات، الرباط، سلا، تمارة، الصخيرات، خريبكة، خنيفرة، بني ملال، برشيد، الجديدة، مديونة، سيدي بنور، النواصر، بن سلمان، اليوسفية، شيشاوة، زاكورة، طاطا، تارودانت، سمارة، أسا الزاك، الصويرة، اسفي، اصيلة، أكادير، انزكان، ايت ملول، بوجدور، طانطان، سيدي افني، كلميم، طرفاية، العيون.

كما ستتراوح درجة الحرارة ما بين 37و 33 درجة بالدار البيضاء والمحمدية، ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الأحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0