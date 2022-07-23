المديرية العامة للأمن الوطني

خلال 6 أشهر.. مكتب أنتربول الرباط نشر 1851 مذكرة بحث دولية

2022-07-23 / 11:39
2
هبة بريس

في سياق التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.

وفي هذا الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة.

وبلغة الأرقام، فقد عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية. أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللعب مع الكبار.. إسبانيا تقلم أظافر كابرنات الجزائر

اللعب مع الكبار.. إسبانيا تقلم أظافر كابرنات الجزائر

2022-07-23 / 15:35
Photo of مديرية الأمن: قضايا الابتزاز الجنسي الكترونيا تراجعت ب15%

مديرية الأمن: قضايا الابتزاز الجنسي الكترونيا تراجعت ب15%

2022-07-23 / 14:31
Photo of في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب لمواجهة سم العقارب والزواحف؟

في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب…

2022-07-23 / 14:00
Photo of نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى…

2022-07-23 / 11:51
Photo of خلال 6 أشهر.. إحالة 507 ألف شخص على العدالة

خلال 6 أشهر.. إحالة 507 ألف شخص على العدالة

2022-07-23 / 10:37
Photo of البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة الطاقية للمغرب”

البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة…

2022-07-23 / 09:50
Photo of الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

2022-07-23 / 09:31
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-23 / 09:12
Photo of الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب بخدمات رديئة

الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب…

2022-07-23 / 00:10
Photo of استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

2022-07-22 / 22:40

‫2 تعليقات

  1. الحمد الله أن بلادنا في تجديد دائم لانظمتها الأمنية فبلادنا تواكب وتساير كل جديد لتعزيز نظامها الأمني وتقوية وتطوير الوسائل المستعملة.

  2. سابقا كان من السهل على أي مجرم ارتكاب جريمة والفرار بفعله لأي بلاد آخرى ليحتمي بحدودها ولاكن الآن مع التطور الحاصل في الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الانتربول الدولي أصبح من السهل ضبط وإحضار أي مجرم و من أي مكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق