فتاح العلوي: الحكومة ملتزمة بتعجيل ورش إصلاح صندوق التقاعد
انعقد أمس الجمعة اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، تحت رئاسة السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للصندوق أن الوزيرة تقدمت في كلمتها الافتتاحية بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على المجهودات التي يبذلونها من أجل تدعيم مكانة المؤسسة في منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أشادت في إطار تتبعها لإنجازات الصندوق المغربي للتقاعد، بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في عملية التدبير مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة.
وسجلت الوزيرة شروع الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024 الذي يتضمن مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها.
وارتباطا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية سيما نظام المعاشات المدنية، أكدت رئيسة الدورة على التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري على عقد البرنامج الجديد بين الدولة الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والمتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام.
وتوجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري لحسابات الصندوق لسنة 2021 وبالمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.
19 تعليقات
الصندوق المغربي للتقاعد يسوده اختلالات ولماذا لم يدخل على الخط المجلس الأعلى للحسابات ويكشف الأسماء المتورط في اختلاسه . اللهم انا هذا لمنكر .
متى كان الص يحاسب الص الا اذا ما اشتعلت حرب بينهم وكشف المستور بعدها ..
يجب أن يحاسب كل مسؤول من اين لك هذا من بعد انتهاء مهامه واصدار تثير مفصل وبمعية لجان حاضرة..
اغلب المسؤولين نصابين ومفسدين ولا احد يقهرهم ويفضح اعمالهم لا احد عنده غيرة على بلده الى من رحم الله..
اللهم اقهر أعداء الوطن واللصوص المغرب بلد الزبونية والمحسوبية نحن ضعاف أمامهم وإنه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء يا قوي يا عزيز..
موعدنا معكم عند الله سبحانه و تعالى في محكمة السماء المحكمة الاخروية وهناك يقام العدل وترد الحقوق لاصحابها و ياخد كل حق حقه..
كل التوفيق والنجاح والسداد والتقدير المسؤولين الذين يشتغلون ليلا ونهارا من أجل خدمة المواطنين.جزاهم الله احسن الجزاء..
نحن في ازمات متتالية وسبب كل هاته الازمات
البعد عن شرع الله ودستور رب العالمين..
تولي المسؤولية لغير أهلها من علامات الساعة.صدق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام المسؤولين لا يهمهم سوى تراكم الأموال ..
لا للإحتكار السلطة و بسط النفوذ المسؤولين
لا للزيادة في المواد الأولية والمحروقات وغيرها المواطنين ضعفاء مقاطعون حتى يسود العدل ..
هناك اشخاص يتسلطون على المسؤوليات وهم ليسوا واعون بخطورة هذه المسؤولية انها امانة وتقوى الله وحب الوطن والمواطنيين وقضاء حاجاتهم..
سئمنا من كلمة اصلاح كل الصناديق المغربية تعاني الإفلاس مثل التقاعد . المقاصة. الإيداع والتدبير. وغيرها ..
الهيئة السياسة لافائدة لها في هذا الزمان المصالح الشخصية الخاصة فقط ..
رغم قيام الحكومة الحالية والسالفة من مجهود الاصلاح الا انه يبقى فاشلا فالصناديق كلها مهددة بالافلاس..
المسؤولية في المغرب عشوائية لا رقيب ولا حسيب سوى محاسبة الضعيف والفقير ..
اهل الدين والعلماء لماذا السكوت عن الحق والنهي عن الفساد لماذا يقفون في المنابر وهم ميتون ؟! حسبي الله ونعم الوكيل..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وكفى من نهب ثروات والمال العام..
لماذا مجلس الأعلى للحسابات لم يقم بعمله اتجاه الفاسدين والمفسدين..
نطالب الحكومة بالاسراع في اصلاح صندوق التقاعد المغربي الذي يشرف على الافلاس كما نحثها على مساءلة ومحاسبة المدراء الذين يعينون على راس هذه المؤسسة الحيوية عند نهاية كل ولاية كما جاء في الخطاب الملكي السامي بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب في حق كل من تسبب في تبذير او اختلاس المال العام