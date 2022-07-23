فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات دولار

2022-07-23 / 10:56
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو 10 مليارات دولار بعد توقيع اتفاق مع روسيا لإنهاء حصار صادراتها الزراعية، وإن لديها فرصة أيضًا لبيع المحصول الحالي.

وتابع زيلينسكي في كلمة ألقاها، في وقت متأخر الليلة: ”هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب“.

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول، العام الماضي، بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

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