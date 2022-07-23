منتخب زامبيا يحرز برونزية أمم إفريقيا للسيدات

هبة بريس

أحرز المنتخب الزامبي لكرة القدم النسوية الميدالية البرونزية و بالتالي الرتبة الثالثة بفوزه على نظيره النيجيري بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمعهما ،مساء الجمعة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2022).

وسجلت الهدف الوحيد في المباراة اللاعبة إفارين كاتونغو (د 29).

وكان منتخب زامبيا قد بلغ دور نصف نهائي “الكان”، لتنتهي مسيرته في البطولة القارية في المربع الذهبي على يد المنتخب الجنوب الافريقي، في حين خرج منتخب نيجيريا من نفس الدور عقب هزيمته أمام المنتخب المغربي بضربات الترجيح.

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