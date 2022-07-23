ليلى بنعلي

البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة الطاقية للمغرب”

2022-07-23 / 09:50
1
ع محياوي - هبة بريس

في ظل المشاكل المتكررة و الموجة الكبيرة التي تهز الرأي العام حولشركة تكرير النفط ” لاسامير ” طرح النائب البرلماني “حفيظ وشاك ” رئيس لجنة خطة إصلاح الإدارة بمجلس النواب البرلمان المغربي سؤالا حول إحياء شركة لاسامير .

و تضمن نص السؤال ما يلي : ” اعتبر أن عددا من المهنيين والمتدخلين في قطاع صناعة الغاز والبترول ، المسطرة القضائية استوفت مساعيها مما يستوجب إحياء شركة لاسمير وحماية كل المصالح المرتبطة بها ، علما أن سن سياسة وطنية تعتمد على تطوير صناعة تكرير البترول ، يعتبر لبنة أساسية للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستعتمدونها لإحياء هذه المصفاة التي ستساهم لا محالة في بناء سياسة النجاعة الطاقية في بلادنا ” ؟

وفي ذات السياق أكدت ” ليلى بنعلي” ، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب والذي أثار جدلا كبيرا ، يومه الإثنين 18يوليوز 2022 ، أن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والإقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط “لاسامير” وأنها ستبحث جيدا في هذا الملف الذي لم تتوصل به كاملا وقالت بالحرف : ” لاسامير أنا ماعمرني قلت مامحتاجينهاش ” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللعب مع الكبار.. إسبانيا تقلم أظافر كابرنات الجزائر

اللعب مع الكبار.. إسبانيا تقلم أظافر كابرنات الجزائر

2022-07-23 / 15:35
Photo of مديرية الأمن: قضايا الابتزاز الجنسي الكترونيا تراجعت ب15%

مديرية الأمن: قضايا الابتزاز الجنسي الكترونيا تراجعت ب15%

2022-07-23 / 14:31
Photo of في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب لمواجهة سم العقارب والزواحف؟

في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب…

2022-07-23 / 14:00
Photo of نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى…

2022-07-23 / 11:51
Photo of خلال 6 أشهر.. مكتب أنتربول الرباط نشر 1851 مذكرة بحث دولية

خلال 6 أشهر.. مكتب أنتربول الرباط نشر 1851 مذكرة…

2022-07-23 / 11:39
Photo of خلال 6 أشهر.. إحالة 507 ألف شخص على العدالة

خلال 6 أشهر.. إحالة 507 ألف شخص على العدالة

2022-07-23 / 10:37
Photo of الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

2022-07-23 / 09:31
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-23 / 09:12
Photo of الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب بخدمات رديئة

الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب…

2022-07-23 / 00:10
Photo of استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

2022-07-22 / 22:40

تعليق واحد

  1. يجب الاسراع في اعادة فتح مؤسسة لاسامير لتكرير البترول لدورها الفعال والمفيذ في تخفيض فاتورة الوقود على المواطنين هذا ما ننتظر انجازه من الحكومة في وقت قريب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق