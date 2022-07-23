الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

2022-07-23 / 09:31
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دروبادي مورمو، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “على إثر انتخابكن رئيسة لجمهورية الهند، يسعدني أن أتوجه إليكن، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في أداء مهامكن السامية”.

وأضاف الملك محمد السادس في هذه البرقية أن “العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الهند لمبعث اعتزاز كبير لنا، لما تشهده من دينامية قوية ومطردة في مختلف المجالات، نابعة من الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبلوغ أسمى مراتب التقارب والتعاون”.

وأكد الملك محمد السادس للسيدة دروبادي مورمو حرص جلالته على العمل مع فخامتها من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية الهندية، بما يعود بالنفع العميم على البلدين والشعبين الصديقين.

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‫2 تعليقات

  1. على مر التاريخ كانت العلاقة الهندية المغربية ممتازة وقوية وكان هناك تعاون دائم

  2. العلاقات المغربية الهندية اتبتت متانتها وقت جائحة كرونا حيث لما كانت دول عدة تعاني من إمدادات اللقاح كان المغرب يتوصل بشحنات متتالية من الصديقة الهند

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