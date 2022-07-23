القنيطرة.. حريق يلحق خسائر ب53 محلا لبيع الملابس المستعملة

2022-07-23 / 00:57
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة أن حريقا اندلع مساء اليوم الجمعة، حوالي الساعة التاسعة مساء، بالسوق المسمى “جوطية ابن عباد” الكائن بشارع مولاي يوسف بمدينة القنيطرة، حيث ألحقت النيران خسائر مادية ب53 محل لبيع الملابس المستعملة.

وذكر المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت حيث تمت السيطرة على الحريق، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.

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تعليق واحد

  1. اللهم احرق قلوب من اعطوا الاوامر بحرق الاسواق التي يقتات منها الضعفاء في كل انحاء المغرب
    اللهم اجعلهم عبرة لمن لا يعتبر و شل ايديهم

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