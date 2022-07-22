السلطات حددت هوية القاتل

مسلح يقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في ولاية أيوا الأمريكية

2022-07-22 / 22:23
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة في ولاية أيوا الأميركية، الجمعة، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار بمتنزه شرقي الولاية، بالإضافة الى المسلح المشتبه بقيامه بالهجوم.

وذكر العميل الخاص المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا مايك كرابفل في بيان إن الشرطة استجابت لتقارير إطلاق النار في متنزه ماكوكيتا كيفز قبل السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن عناصر الشرطة الذين استجابوا للبلاغات بشأن الحادث وجدوا ثلاثة قتلى في المكان، لكنه لم يحدد كيف ماتوا ولم يكشف عن هوياتهم.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة الذين فتشوا الموقع عثروا في وقت لاحق على جثة رجل من ولاية نبراسكا توفي متأثرا بإصابة نتيجة إطلاقه النار على نفسه. وحددت السلطات هويته على أنه أنتوني شيروين البالغ من العمر 23 عاما.

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