وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان يزوران المغرب

هبة بريس _ الرباط

يقوم وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان بزيارة إلى المغرب بدءا من الأحد والإثنين، وفق ما أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط الجمعة

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في بيان إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيصل الأحد إلى المملكة في زيارة تستمر حتى الخميس، “سيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة”.

والإثنين، يبدأ وزير العدل جدعون ساعر زيارة عمل تستمر أيضا حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع “اتفاق مهم حول التعاون القضائي” بين الجانبين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

ومطلع الأسبوع قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بزيارة إلى المغرب، تضمنت خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

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