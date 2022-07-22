حالة الطوارئ المائية..”راديج” تعلن عن خفض صبيب المياه الصالحة للشرب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور “راديج”، اليوم الجمعة، عن لجوئها الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من 25 يوليوز 2022.

وأوضح بلاغ للوكالة أن هذا الإجراء يأتي “نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك”.

وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية.

ودعت الوكالة زبائنها وجميع المواطنين، إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، والالتزام بالاستهلاك المعقلن، والممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية.

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