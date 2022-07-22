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قطاع الصحة بالمغرب..تقرير برلماني يحذر من الإكراهات

2022-07-22 / 20:55
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هبة بريس _ الرباط

رصد تقرير برلماني اكراهات كثيرة يعانيها قطاع الصحة بالمغرب، والتي تحول بين المواطنين والتمتع الكامل بحقهم في الصحة.

وقال تقرير لمجلس المستشارين بعنوان “الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لفائدة قطاع الصحة، لا تزال هناك عدة إكراهات هيكلية تحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة في تدبير المنظومة الصحية الوطنية.

وقال التقرير إن تعاقب مجموعة من الإصلاحات بالقطاع لم تنجح في إحداث تغير حقيقي، خاصة على مستوى ضعف النتائج المحققة سواء في تعزيز الموارد البشرية أو تأهيل البنيات الصحية، بالإضافة إلى ضعف في تمويل نظام المساعدة الطبية “راميد”، دون التغاضي عن التوزيع غير عادل بين الجهات وبين العالم القر وي والحضري في الموارد البشرية، والمراكز الصحية.

وسجل التقرير أن العرض الصحي غير متكافئ، ولا يستجب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية .

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