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تونس.. الأمن يفرق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

2022-07-22 / 19:59
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هبة بريس _ وكالات

شهدت وقفة احتجاجية رافضة الدستور نظمها “الائتلاف المدني” يوم الجمعة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشادات ومناوشات المتظاهرين وقوات الأمن.
وأطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وألقة القبض على بعض المشاركين فيها

وأكدت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشاركة في هذه الوقفة، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أن قوات الأمن نفذت عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المتظاهرين.

كما استنكر أمين عام “حزب العمال” حمة الهمامي، تعامل الأمن مع المحتجين، معتبرا أن تصرفات الأمن تعكس “عودة دولة الاستبداد”.

وصرح الهمامي بأنهم سيسقطون الرئيس قيس سعيد ودكتاتوريته مثل ما أسقطوا الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

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